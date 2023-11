Polit-Talk der RP in Sonsbeck Faires Duell ums Bürgermeisteramt

Draußen stürmte es, drinnen blieb es dagegen ruhig, spannend war es trotzdem: Die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Sonsbeck, Nadine Bogedain und Matthias Broeckmann, haben sich am Donnerstagabend den Fragen der RP-Redaktion und von Bürgern gestellt. In einer fairen und sachlichen Talkrunde im voll besetzten Kastell sprachen sie mehr als eineinhalb Stunden über Themen wie Steuern, Flüchtlinge, Kinderbetreuung und Steingärten. Rund 300 Bürgerinnen und Bürger aus Sonsbeck und den beiden Ortsteilen Labbeck und Hamb verfolgten das Duell der beiden Kandidaten, die von unterschiedlichen Parteien unterstützt werden: Nadine Bogedain von SPD, FDP, Grüne und BIS, Matthias Broeckmann von der CDU. Moderiert wurde der Abend von RP-Redakteurin Beate Wyglenda. Wir fassen die Aussagen der beiden Kandidaten zu einigen Themen zusammen.