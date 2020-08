Podiumsdiskussion an Gesamtschule Xanten-Sonsbeck : Diese Themen beschäftigen Erstwähler

Foto: Ostermann, Olaf (oo) Infos Erstwähler bewerten Xantener Bürgermeisterkandidaten

Xanten Bei einer Podiumsdiskussion an der Willi-Fährmann-Gesamtschule stellten sich Xantens Bürgermeisterkandidaten den Fragen der Oberstufenschüler. Sie interessierten sich vor allem für die Schulentwicklung, aber auch Jugendangebote, Klimaschutz und Ausbildungschancen.

Politikverdrossenheit bei der Jugend? An der Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten-Sonsbeck ist davon nichts zu spüren. Nicht nur, dass die rund 50 Schüler der Oberstufe den sechs Bürgermeisterkandidaten in Xanten bei einer Podiumsdiskussion in der Landwehr-Turnhalle aufmerksam zuhörten, die Schüler haben von der Organisation des Podiums, über die Moderation, bis hin zu den Fragen auch alles selbst in die Hand genommen.

Per Losverfahren wurde ausgewählt, welcher Schüler seine Frage an die Bewerber Thomas Görtz (CDU), Olaf Finke (SPD), Valérie Petit (FBI), Stella Werner (FOX) sowie die parteilosen Kandidaten Rainer Groß und Andreas Luschgy stellen durfte. Ebenfalls das Los bestimmte drei Kandidaten für die Antwort. Vor allem die Schulpolitik und Ausbaupotenziale in der Freizeitgestaltung interessierten die Jugendlichen, aber auch der Klimaschutz und Möglichkeiten, um Ausbildungschancen zu erhöhen. Ein Überblick.

Freizeitangebot für Jugendliche Amtsinhaber Thomas Görtz gestand ein, dass das Angebot verbesserungswürdig sei, betonte aber auch, dass es dank des Evan, der Jugendkulturwerkstatt und weiterer Akteure besser sei, als sein Ruf. Er setze bei der Freizeitgestaltung auf Vereine und das Ehrenamt. Eine Disco oder ein Kino ließen sich in Xanten nicht realisieren. Dem stimmte Rainer Groß zu. Seiner Meinung nach sei das Angebot für Jugendliche in den Sommermonaten mit Xantens Seen und dem Kurpark umfangreich. Schwieriger sei es im Winter. Um aber Verbesserungen herbeizuführen, wolle er mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen, um Wünsche zu erfragen. Auch Andreas Luschgy setzt bei dem Thema auf die Eigeninitiative der Jugendlichen. Sie sollten ihre Wünsche an die Politiker herantragen, aktiv an möglichen Projekten mitarbeiten und – wenn Rückzugsräume geschaffen seien – auch mit dafür sorgen, dass diese nicht vermüllt würden.

Schulentwicklung Da das Thema mit abgewandelten Fragen mehrfach zur Sprache kam, konnten sich alle Bewerber dazu äußern. Alle Kandidaten sehen in der Digitalisierung den Kernpunkt der Schulentwicklung. Rainer Groß erzählte von einem Jungen, der in einem Copyshop auf eigene Kosten eine Fülle an Papier ausdrucken ließ, um seine Hausaufgaben zu erledigen, weil er zu Hause nicht über die Geräte verfügte. Er forderte, alle Schüler mit entsprechenden Endgeräten auszustatten. Auch Thomas Görtz betonte, die Ausstattung der Schüler mit Tablets dürfe nicht am Geld scheitern, es sei eine Investition in die Zukunft. Stella Werner bekräftigte, dass alle Fördermittel ausgeschöpft werden müssten, um die Digitalisierung voranzutreiben. Valérie Petit regte zudem an, Lehrgänge anzubieten, um etwa Lehrer in der Medienkompetenz zu schulen. Unterschiedliche Ausstattung dürfe nicht dazu führen, „dass die Kluft in der Gesellschaft noch größer wird“. Andreas Luschgy will den Unterricht komplett auf E-Learning umstellen, damit Schüler im Notfall auch von zu Hause teilnehmen können. Olaf Finke ergänzte, dass es aber auch baulich neue Konzepte bräuchte. „Wir müssen auch Steine bewegen, nicht nur Kabel“, verdeutlichte er und führte einen Mangel an Sporthallen an.

Klimaschutz Olaf Finke erklärte, große Sympathien für die Friday for Future-Bewegung zu haben. Sie habe bewiesen, wie ernst Jugendliche in ihren Forderungen zu nehmen seien. Auf dem Weg zur Klimaneutralität müsse man über Verkehrskonzepte in der Stadt reden. Stella Werner regte an, den Verkehr in der Innenstadt zu beruhigen und Radwege auszubauen. Auch Projekte wie das grüne Klassenzimmer oder der grüne Schulhof ließen sich umsetzen. Laut Thomas Görtz müsse man bei allen bevorstehenden Projekten den Umweltschutz berücksichtigen und als Stadt – etwa durch E-Mobilität – mit gutem Beispiel vorangehen.