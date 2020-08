VdK-Podiumsdiskussion in Xanten : Kandidaten liefern sich faire Debatte

Die fünf Bürgermeisterkandidaten auf dem Podium (v.l.): Valérie Petit (FBI), Rainer Groß (parteilos), Amtsinhaber Thomas Görtz (CDU), Olaf Finke (SPD) und Andreas Luschgy (parteilos). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Sechs Frauen und Männer wollen Bürgermeister von Xanten werden. Fünf von ihnen stellten sich am Donnerstagabend den Fragen von Bürgern. Dabei ging es unter anderem um die Themen Wohnen, Verkehr und Gesundheit.

Gut drei Wochen vor der Kommunalwahl haben sich fünf der sechs Bürgermeisterkandidaten in Xanten den Fragen von Bürgern und des Sozialverbands VdK gestellt. Mehr als zwei Stunden erklärten sie ihre Vorschläge zu Themen wie Wohnen, Verkehr und Gesundheit. Die Podiumsdiskussion am Donnerstagabend im Schützenhaus wurde vom VdK organisiert und live im Internet übertragen. Der Abend wurde von Erwin Kohl (freier Journalist) und Michael Schumacher (VdK) moderiert. Stella Werner, die Bürgermeisterkandidatin vom Forum Xanten (FOX), hatte abgesagt. Sie sah keinen neutralen Abend garantiert, weil der Xantener Vorsitzende des VdK auch der Vorsitzende der SPD ist: Volker Markus. Dieser wies den Vorwurf zurück. Der VdK sei politisch neutral, sagte auch Schumacher.

Wir fassen den Abend zusammen. Dabei haben wir uns auf drei Themen konzentriert und beschreiben, welche Vorschläge die Kandidaten gemacht haben – die Reihenfolge der Antworten richtet sich nach der Reihenfolge am Abend, sie war ausgelost worden. Eine Aufzeichnung der gesamten Debatte kann im Youtube-Kanal des VdK Xanten angesehen werden.

Info Am Ende wurde allen Kandidaten eine Frage gestellt, auf die sie in einem Satz antworten sollten: Angenommen, sie müssten ihre Kandidatur aus privaten Gründen zurückziehen – wen aus der Runde können sie den Wählern dann empfehlen und warum? Valerie Petit (FBI) Ich trete nicht zurück, ich bleibe bis zum Ende. Thomas Görtz (CDU) Eine Kombination aus Valerie Petit und Olaf Finke – Valerie Petit, weil sie das Herz für die Stadt und eine sympathische, integrative Ausstrahlung hat, und Olaf Finke, weil er es von der Theorie her kann. Andreas Luschgy (parteilos) Ich kann keinen empfehlen, weil ich keinen persönlich kenne. Olaf Finke (SPD) Es müsste eine Doppelspitze sein, weil die Summe an Eigenschaften, die ich allein mitbringe, können nur zwei ausfüllen. Diese Entscheidung würde ich aber gern den Wählern überlassen. Rainer Groß (parteilos) Ich würde keinen empfehlen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Wähler dann den richtigen Bewerber wählen würden.

Wohnen Die Moderatoren Michael Schumacher und Erwin Kohl stellen die erste Frage: Wohnen müsse bezahlbar bleiben und barrierefrei sein. Was wollten die Kandidaten dafür tun? Es gebe einen dringenden Nachholbedarf an bezahlbarem Wohnraum in Xanten, sagt Bürgermeister Thomas Görtz, Kandidat der CDU. Bei jedem Baugebiet würden deshalb jetzt Grundstücke in die Vermarktung für öffentlich geförderten und preiswerten Wohnraum gehen. Sein Ziel sei es, dass der Rat eine feste Quote dafür festlege. „Wir müssen in Richtung Generationshäuser denken“, sagt Valérie Petit, Bürgermeisterkandidatin der Freien Bürger-Initiative (FBI). Sie schlägt Häuser mit kleineren Wohneinheiten und Gemeinschaftsräumen vor. Anderswo gebe es spannende Projekte dazu. Es müsse auch geprüft werden, ob Xanten eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft brauche. Andreas Luschgy (parteiloser Bürgermeisterkandidat) ist gegen eine feste Quote von geförderten Wohnungen in Baugebieten. Er ist ebenfalls für Mehrgenerationenhäuser und spricht sich dafür aus, dass Xantener bei Grundstücken in Neubaugebieten ein Vorkaufsrecht haben. SPD-Bürgermeisterkandidat Olaf Finke sagt, es dürfe nicht dem freien Markt überlassen werden, ob es genug bezahlbare Wohnungen gibt – „dann sind wir zu langsam“. Er ist für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Rainer Groß (parteiloser Bürgermeisterkandidat) erinnert daran, dass es zwei Wohnungsgesellschaften gebe, an denen die Stadt beteiligt sei – aber das reiche nicht. Deshalb sagt auch er, dass die Gründung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft geprüft werden müsse.

Mobilität In der zweiten Fragerunde geht es um den Nahverkehr und um Barrierefreiheit. Ältere Menschen und Menschen mit Behinderung dürften nicht auf Hürden stoßen, die sie von der Teilhabe am öffentlichen Leben abhalten. Jetzt darf Luschgy zuerst antworten. Er spricht sich für eine bessere Anbindung der Ortsteile aus, damit die Dörfer attraktiver werden, und denkt über Versuche mit autonom fahrenden Klein-Taxis nach. Zur Barrierefreiheit habe er noch „kein 100-prozentiges Konzept“, wolle dafür mit Fachleuten sprechen. Finke sagt: „Die Stadt, in der ich leben möchte, hat keine Barrieren.“ Es müsse geprüft werden, wo es noch Mängel gebe. Das Krankenhaus sei zum Beispiel ungenügend angebunden. „Ich werde diese Punkte aufgreifen, um sie zu lösen“, verspricht Finke. Petit meint, dass schon einiges getan worden sei, dass es aber noch nicht reiche. Barrierefreiheit sei auch nicht nur ein Thema für die öffentliche Hand, sondern auch für private Anbieter. Sie spricht ebenfalls über bessere Busverbindungen für die Ortschaften, sagt aber auch: „Es ist eine Frage des Geldes.“ Mobilität und Barrierefreiheit gehörten zu den wichtigsten Themen der Zukunft, sagt Groß. Auch er will sich für eine bessere Anbindung der Dörfer einsetzen, gibt aber zu bedenken, dass sich die Probleme nicht allein von Xanten lösen ließen. Als Beispiel nennt er die Regionalbahn: Es müsse möglich sein, dass am Bahnhof Menschen mit einem Rollstuhl oder einem Rollator den Zug besteigen könnten – aber das reiche nicht aus, wenn sie an den anderen Bahnhöfen auf der Strecke kaum aussteigen könnten. Görtz erinnert daran, was in der Stadt für die Barrierefreiheit schon erreicht wurde. Als Beispiel nennt er Straßenquerungen, die so ausgebaut wurden, dass Rollstuhlfahrer und blinde Menschen besser über die Straße kämen. Seit 2014 seien auch schon mehr als 40 Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut worden. Görtz erinnert auch daran, dass der Nahverkehr im Kreis unter der Prämisse steht, dass die Buslinien wirtschaftlich sind. Aber darüber könne gesprochen werden.