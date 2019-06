Daniel Ingendahl kandidiert : CDU-Vize will Görtz als Bürgermeister ablösen

Rechtsanwalt Daniel Ingendahl macht Thomas Görtz als Bürgermeister-Kandidat Konkurrenz. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Im Stadtverband der Xantener Christdemokraten bahnt sich ein Machtkampf um die Bürgermeister-Kandidatur an. Daniel Ingendahl fordert Amtsinhaber Thomas Görtz heraus. Jetzt haben die Parteimitglieder die Wahl.

Bürgermeister Thomas Görtz bekommt Konkurrenz aus der eigenen Partei: Der stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Daniel Ingendahl will den Amtsinhaber im nächsten Jahr als Xantens Verwaltungschef ablösen. Das kündigte der 40-Jährige am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion an. Seine eigene Partei habe er am Mittwochabend über seine Absichten informiert, als der erweiterte Stadtverbandsvorstand getagt hat.

Im Herbst 2020 ist Kommunalwahl in Xanten. Dann wählen die Bürger den Stadtrat und den Bürgermeister. Görtz hatte schon im Januar gesagt, dass er wieder antreten will. Der Stadtverbandsvorsitzende Tanko Scholten kündigte daraufhin an, dass der Vorstand die mehr als 200 Mitglieder in Xanten entscheiden lassen werde, mit welchem Bürgermeister-Kandidaten die CDU in die Kommunalwahl gehen wird. Diese Versammlung ist für die zweite Jahreshälfte geplant.

Info Beruflicher Werdegang und Parteieintritt 2000 bis 2005 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Gießen 2005 bis 2007 Referendariat im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf 2007 Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2007 bis 2011 Rechtsanwalt in überörtlicher Sozietät seit 2011 Partner der Kanzlei Ingendahl Thyssen & Kollegen in Xanten 2017 Eintritt in die CDU

In den vergangenen Monaten hatten CDU-Mitglieder schon gemunkelt, dass es einen parteiinternen Herausforderer für Görtz geben wird. Dabei fiel auch der Name Ingendahl. Er selbst sprach immer von Spekulationen. Auch am Donnerstag wies er zurück, dass er seine Kandidatur schon länger plane.

Der Entschluss sei erst in den vergangenen Wochen gereift, sagte Ingendahl im Gespräch mit unserer Redaktion. Er sei von vielen Parteimitgliedern und Bürgern auf die Spekulationen um seine Person angesprochen worden. Erst daraufhin habe er sich mit dem Thema auseinandergesetzt und mit seiner Familie beraten. Seine Frau unterstütze seine Kandidatur, die zusätzlich zu seiner Arbeit als Anwalt viel Zeit in Anspruch nehmen würde. „Sie geht diesen Weg mit mir mit, das ist mir wichtig.“ Ingendahl und seine Frau haben zwei Kinder.

Seine Kandidatur sei kein Angriff auf den Amtsinhaber, sagte der 40-Jährige weiter. Vielmehr sei es ein Angebot an die CDU-Mitglieder in Xanten: Sie sollten entscheiden, mit welchem Kandidaten die Partei in den Wahlkampf ziehe. Als Jurist bringe er die erforderliche Qualifikation für das Amt des Bürgermeisters mit. Er wolle sich vor allem für mehr Bürgernähe einsetzen. Ein Wahlprogramm habe er noch nicht. Ihm werde aber helfen, dass er gebürtiger Xantener sei und die Entwicklung der Stadt von klein auf verfolge. „Das sind Erfahrungen, die kann man nur erleben, die kann man nicht erlernen.“ Damit setzte er eine erste Spitze gegen den Amtsinhaber: Görtz stammt aus Heinsberg, lebt seit vielen Jahren in Xanten, war zunächst Kämmerer, bevor er 2014 mit knapp 54 Prozent zum Bürgermeister gewählt wurde.