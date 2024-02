Sonsbeck trauert um Heiko Schmidt Abschied von einem mutmachenden Kämpfer

Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass sich ein Rezidiv gebildet hat. Dabei handelt es sich um einen Tumor, der nach einer erfolgreichen Krebsbehandlung an derselben Stelle wieder auftaucht. Diesmal wurde er in Grad vier eingestuft. Wieder entschied sich Heiko Schmidt, zu kämpfen, sich nochmals operieren zu lassen, die Behandlung erneut aufzunehmen. Nach 14 Chemo-Zyklen galt er offiziell als austherapiert. Der Erfolg war allerdings nicht durchschlagend. Also entschied sich Heiko Schmidt im Juni 2023 dazu, sich vorzeitig in den Ruhestand versetzen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit mehr als einem Jahr außer Dienst.