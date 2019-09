„BühnenRevoluZZer“ : Ticketverkauf für „Second-Hand!“ läuft

Xanten Für das neue Stück „Second-Hand!“ der Theatergruppe „BühnenRevoluZZer“ hat der Vorverkauf begonnen.

Die Karten gibt es im Snackpoint Dams im Niederbruch 2 in Xanten und in der Gaststätte Perau an der Reeser Straße 2 in Kalkar-Kehrum. Die Aufführungen sind in der ehemaligen Brasserie Hennemann in Marienbaum, die Termine sind: 25. Oktober, 19.30 Uhr, 26. Oktober, 19.30 Uhr, 27. Oktober, 17 Uhr, 1. November, 19.30 Uhr, 2. November, 19.30 Uhr, 3. November, 17 Uhr, 8. November, 19.30 Uhr und 9. November, 19.30 Uhr. Im Stück geht es um das Ehepaar Joachim und Helga, das sich eine Nettigkeit nach der anderen an den Kopf wirft, es geht um Henry, der für Helga schwärmt, und um Werner, eine alte Flamme von Helga. Es dürfte ein äußerst unterhaltsamer Abend werden.