Buchtipps für den Sommer : Krimis für Große, Vampire für Jüngere

Xanten Auch in Zeiten der elektronischen Massenunterhaltung greifen viele Menschen zum guten, alten Buch. Das Literaturangebot ist unerschöpflich. Die Leiterin der Bücherei, Nicole Peeters, gibt einige Tipps für den Sommer.

Es ist Sommerlesezeit – vielfach ganz entspannt im Garten oder am Strand, umgeben von Meeresrauschen: Bücher sind trotz aller TV-Streamingdienste und Computerspiele nicht totzukriegen; als E-Book haben sie auch in elektronischen Form ihren Markt erobert. Doch was empfiehlt die Fachfrau aus dem schier unerschöpflichen Literaturangebot für den Urlaub? Die Leiterin der Stadtbücherei, Nicole Peeters, gibt einige Tipps.