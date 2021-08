Buchstabier-Alphabet : Xanten soll Xanthippe ersetzen

Eine Buchstabiertafel aus einem Telefonbuch (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Soeder

Xanten „X wie Xanten“ könnte es künftig in Deutschland heißen, wenn am Telefon buchstabiert werden muss. Der Din-Verein hat die Verwendung von Städtenamen anstatt der bisher üblichen Vornamen vorgeschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Xanten soll in die amtliche Buchstabiertafel aufgenommen werden. Das empfiehlt das Deutsche Institut für Normung (DIN). Sollte der Vorschlag beschlossen werden, würde es künftig „X wie Xanten“ heißen, wenn ein Wort buchstabiert wird und darin der vorvorletzte Buchstabe des Alphabets vorkommt. Bürgermeister Thomas Görtz zeigte sich „hocherfreut“ über den Vorschlag: „Wenn es in den Sprachgebrauch übergeht, ist Xanten in aller Munde.“

Das amtliche Buchstabieren wird in Deutschland durch die Norm DIN 5009 „Ansagen und Diktieren von Texten und Schriftzeichen“ geregelt. Aber diese Norm und damit die Buchstabiertafel sollen überarbeitet werden. Das DIN-Institut hat dafür einen Entwurf vorgelegt. Er richte sich vor allem an professionelle Anwender in Wirtschaft oder Verwaltung und nicht an andere Anwendergruppen wie etwa Rettungsdienste, Polizei oder die Luftfahrt, erklärte das Institut. Verpflichtend ist die Nutzung nicht, sie kommt aber in Ausbildung und Lehrbüchern vor.

Der Entwurf des DIN-Instituts sieht vor, dass die meisten der 32 Buchstaben und Buchstabengruppen künftig nach Städten benannt werden. Allein sieben Städte liegen dabei in Nordrhein-Westfalen: D wie Düsseldorf (bislang: Dora), E wie Essen (bislang: Emil), I wie Iserlohn (bislang: Ida), K wie Köln (bislang: Kaufmann), W wie Wuppertal (bislang: Wilhelm) und X wie Xanten (bislang: Xanthippe).

Wie die Beispiele zeigen, werden bisher vor allem Vornamen genutzt – und zwar 16 Männer- und nur sechs Frauennamen. „Das entspricht nicht der Lebensrealität“, erklärte das Institut. Es sei nicht möglich, alle relevanten ethnischen und religiösen Gruppen und auch noch geschlechtergerecht ausgewogen darzustellen. Städtenamen seien deshalb ein guter Kompromiss. Xanten ist die einzige Stadt in Deutschland mit einem X.

Das DIN arbeitet schon seit vergangenem Herbst an den neuen Diktierregeln. Ausgelöst hat die Reform Michael Blume, Baden-Württembergs Antisemitismus-Beauftragter. Ihn stört, dass in der aktuellen Tafel noch immer Relikte aus der Zeit der Nazis stecken. Die hatten 1934 alle jüdischen Namen entfernt: Aus David wurde Dora, aus Nathan Nordpol, aus Samuel Siegfried. Zwar wurde die Tafel nach 1945 einige Male überarbeitet. Doch Nathan blieb draußen, Nordpol drin – jetzt könnte daraus Nürnberg werden. Aber noch ist es ein Entwurf. Interessierte können sich nun mit Ideen und Kommentaren an das DIN-Institut wenden. Die endgültige Fassung und das neue Buchstabier-Alphabet sollen Mitte 2022 feststehen.

(dpa/wer)