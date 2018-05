Sonsbeck: Buchsbaum über Bio- oder Restmülltonne entsorgen

Sonsbeck Aufgrund mehrerer Anfragen informiert die Gemeinde Sonsbeck zur Entsorgung von mit Buchsbaumzünslern befallenen Buchsbäumen. Befallene Buchsbäume und Pflanzenteile können über die Biotonne entsorgt werden.

In der Kompostanlage am Asdonkshof erhitzen sich die Rottemieten in kurzer Zeit so stark, dass die verschiedenen Stadien des Buchsbaumzünslers sicher abgetötet werden. Ist keine Biotonne vorhanden, gehört das Material in jedem Fall in die Restmülltonne.