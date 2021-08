Buchautorin aus Xanten : Harte Thriller aus der heimischen Küche

Dagmar Witt sitzt an ihrem Küchentisch, wo sie ihre harten Thriller am liebsten schreibt. Vor ihr liegen die bisherigen drei Veröffentlichungen. Foto: Jasper

Xanten Dagmar Witt aus Xanten hat unter dem Pseudonym Maxi Magga ihr drittes Buch veröffentlicht. In „Moro: Flucht im 24. Jahrhundert“ entwirft die 67-Jährige eine düster-brutale Zukunft rund um die Geschichte eines Sklaven.

Von Heidrun Jasper

Louisa ist Schuld. Die Sechsjährige konnte als kleines Kind den Vornamen ihrer Großtante nicht aussprechen, hat immer „Magga“ statt Dagmar gesagt. Und schon war er gefunden, der Künstlername „Maxi Magga“, unter dem Dagmar Witt aus Xanten ihre Bücher schreibt. Inzwischen sind es drei an der Zahl, ein viertes und vielleicht noch weitere wird es sicher auch geben. Denn Dagmar Witt schreibt einfach gerne. Keine Liebesromane oder heile-Welt-Geschichten, sondern Thriller.

Mit „Die Leiche bin ich“ fing es vor zwei Jahren an, ein Krimi, der im Ruhrpott spielt. „Da habe ich beim Schreiben gemerkt, dass ich da von mir erzähle“, sagt die 67-Jährige. Es folgen die beiden Romane „Der Abgerichtete“ und das neueste Werk „Moro: Flucht im 24. Jahrhundert“, das seit Juli im Handel erhältlich ist. „Die Geschichte ist brutal“, gibt sie zu. „Ich muss mit jemanden mitleiden können, aber nicht, weil er Liebeskummer, ein gebrochenes Herz hat“, erklärt sie. Die Feier in den USA anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz habe den Anstoß zu der Geschichte gegeben. In den beiden Romanen erzählt die Xantenerin von Moro. Er ist Mitte 20, seine Frau erwartet ein Kind. Beide gehören der F-Kaste an, sind quasi rechtlos.

Info Die Pfälzerin ist 1970 nach Xanten gezogen Veröffentlichungen Von Maxi Magga alias Dagmar Margarete Witt sind im Tredition-Verlag erschienen: „Die Leiche bin ich“, „Der Abgerichtete“ und „Moro: Flucht im 24. Jahrhundert“. Die Autorin Dagmar Witt ist in der Pfalz in einem kleinen Dorf an der Nahe aufgewachsen und im Schulalter mit den Eltern nach Duisburg gezogen. 1970 zog die Familie nach Xanten.

Um seine Familie durchzubringen, verkauft Moro sich selber als Sklave an jemanden aus der B-Kaste, den die Autorin in ihrem Buch nur „der Herr“ nennt. Ein Sadist. Moro flieht, sucht seine Familie. Das Kind ist inzwischen geboren, doch seine Frau will nichts mehr von ihm wissen. Moro flieht in sein Heimatdorf, dort wird er brutal verprügelt. Ein Mann aus der A-Kaste findet ihn halbtot, nimmt ihn mit, versklavt ihn für sich. Zehn Jahre dauert der Leidensweg von Moro bei unterschiedlichen Herrschaften, drei Mal gelingt ihm die Flucht, aber er wird immer wieder eingefangen. Doch Moro gibt nicht auf.

Elf Monate hat die Autorin an dem jüngsten Werk gearbeitet. Dagmar Witt schreibt immer am Küchentisch, vor allem spät abends und nachts. „Da ist es schön still“, erklärt die Xantenerin. Still war es für die Autorin auch, als sie 2013 mit 58 Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem Schuldienst ausschied. Sie war Lehrerin, hat an einer Gesamtschule in Krefeld Mathematik und Englisch unterrichtet. „Schule war mein Leben“, sagt sie, „ich bin nach der Zwangspensionierung in ein tiefes Loch gefallen.“ Dann hat sie angefangen, zu schreiben.

Sie würde ihre Bücher, die im Selbstverlag Tredition erschienen sind, gerne bei Lesungen vorstellen. Aber dazu hatte sie wegen der Pandemie bisher keine Gelegenheit. Über Facebook hat sie sich einer Literaturgruppe angeschlossen und eine Schreibkollegin im gleichen Alter kennengelernt, die in Berlin lebt und das Manuskript ihres dritten Romans korrekturgelesen hat. In 14 Tagen kommt die Kollegin nach Xanten, darauf freut sich Dagmar Witt. Klar werden die beiden dann über Bücher im Allgemeinen und ihre eigenen reden. „Ich habe das gefunden, was mir Freude macht: Louisa und das Schreiben“, sagt sie.

