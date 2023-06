Volles Programm beim Kunsthandwerkermarkt An Sonsbecks Brunnen ist ‘ne Menge los

In den Geschäften, die am Sonntag von 13 bis 17 Uhr verkaufsoffen haben, warten weitere Highlights: Kinderschminken in der Kung-Fu-Schule sowie im I-Punkt. Dort gibt es zudem einen Büchertrödel und Leckereien. Im Kinder- und Damenmodengeschäft Pumuckel erwarten die Besucher ein Glücksrad, Spielestände, Popcorn sowie eine Verlosung, deren Erlös der Bücherei und dem Ferienlager zugutekommt. In anderen Geschäften gibt es Rabattaktionen und Produktvorführungen. Vor der Gaststätte Hahn wird eine Grillstation aufgebaut.