Kunsthandwerk an der Hochstraße Viele neue Gesichter beim Brunnenmarkt in Sonsbeck

Es gibt Menschen, die sammeln Briefmarken, andere können sich für seltene Münzen begeistern. Manfred Gembries von der Werbegemeinschaft Sonsbeck ist immer auf der Suche nach interessanten Verkaufsständen mit originellen Produkten. Er durchforstet das ganze Jahr über diverse Märkte in der Region, um neue Kunsthandwerker ins beschauliche Sonsbeck zu locken. In diesem Jahr mit durchschlagendem Erfolg: Wenn sich Hochstraße und Wallstraße am Sonntag, 9. Juni, wieder zur Flaniermeile wandeln, dann sind an den Marktständen zahlreiche neue Gesichter zu sehen.