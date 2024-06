Geschäftseröffnung zum Brunnenmarkt in Sonsbeck Druck-Spezialisten geben Produkten Persönlichkeit

Die erste Design-Idee ist eher aus der Not heraus geboren: Dennis Deutscher fährt gerne Motorrad, ist Mitglied in einem großen Club von Fahrern. Und wie die meisten von ihnen wollte auch der Sonsbecker bei Fahrten seine Zugehörigkeit zeigen. „Doch ein T-Shirt in meiner Größe gab es nicht“, erzählt der großgewachsene Mann. Also setzte sich der damalige Lkw-Fahrer selbst an den PC, verfeinerte das Vereinslogo, entwarf ein eigenes T-Shirt. Vorne mit dem Emblem, hinten mit dem Clubnamen in roten Blockbuchstaben. Die Freunde waren auf Anhieb begeistert. Und plötzlich nahmen die Anfragen nach bedruckten Produkten made by Dennis Deutscher an Fahrt auf. Am Sonntag, 9. Juni, eröffnet er zum Sonsbecker Brunnenmarkt sein Geschäft „Sunshine Druck“ auf der Hochstraße 49.