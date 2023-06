Stand auf dem Brunnenmarkt Sonsbecks Politik wirbt für Bürger-Energiegenossenschaft

Die ersten Interessierten haben sich am Sonntag beim Brunnenmarkt schon in eine Liste eingetragen und ihre Bereitschaft signalisiert, in einem noch zu gründenden Vorstand mitzuarbeiten. Was für eine Genossenschaft wichtig sei, seien nicht nur Menschen, die für die Idee brennen, sondern auch „Leute mit Expertise“, wie CDU-Ratsfrau Agnes Quinders am Stand auf dem Brunnenmarkt deutlich machte. Damit sind unter anderem Juristen, Menschen mit technischem Sachverstand, Finanz-Spezialisten gemeint. Und wer die Sonsbecker Verhältnisse kennt, der weiß, dass die Idee einer Energiegenossenschaft kein Luftschloss bleibt, sondern in die Tat umgesetzt wird.