Über 1000 Teilnehmer gingen auf den Rundkurs Xantener Doppelsieg beim Sonsbecker Brunnenlauf

Bei den Frauen setzte sich Carina Fierek durch (18:33). Es war ihr erster Erfolg beim Sonsbecker Brunnenlauf über diese Distanz. „Es war härter als gedacht. Das Rennen hat am Ende einige Körner gekostet. Die Zweitplatzierte ist immer drangeblieben“, sagte die 39-Jährige, die am Sonntag in der Nähe von Münster bei den Polizei-Landesmeisterschaften im Triathlon über die Olympische Distanz den Titel gewinnen will. „Für diesen Wettkampf war’s in Sonsbeck eine sehr gute Tempoeinheit.“ Rang zwei ging an Linda Meier (Bunert Duisburg/18:39), Platz drei an Liv Schwarzer vom Moerser TV (18:48).