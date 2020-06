Brütendes Pärchen in der Stadt : Zu Besuch bei der Eulenfamilie Ullenboom

Die drei vom Ast: Die Eulenkinder sind vor wenigen Wochen geschlüpft. Foto: Klaus Wolfertz

Xanten Zum zweiten Mal in Folge bezieht ein brütendes Waldohreulenpärchen drei Gärten in der Antoniusstraße in Xanten. Eine Seltenheit in der Stadt. Die Anwohner haben die Vögel in ihr Herz geschlossen.

„Dort hinter dem großen Ast sitzt die Eulenmutter“, sagt Klaus Wolfertz und zeigt auf den großen Kirschbaum im Garten. Was er mit seinen bloßen Augen sehen kann, ist für viele nicht einmal mit dem Fernglas erkennbar, das er immer zur Hand hat und Besuchern gern zur Verfügung stellt. „Eulen können sich gut tarnen. Aber ich bin mittlerweile so geübt, dass ich sie auch immer zu sehen bekomme, wenn sie sich verstecken“, sagt er.

Zum zweiten Mal in Folge hat sich ein brütendes Waldohreulenpärchen in drei Gärten in der Antoniusstraße niedergelassen. In dem Garten der Neerincx’ steht der Kirschbaum, in dem sich die Euleneltern Uli und Ulrike Ullenboom, wie sie liebevoll genannt werden, meistens aufhalten. Im Garten der Brors befindet sich der „Kindergarten“ – denn dort bekommt man am häufigsten die drei Eulenkinder zu sehen, die vor einigen Wochen geschlüpft sind und nun die Gegend unsicher machen. „Der Garten ist sehr verwinkelt und bewachsen, das mögen die neugierigen Jungen sehr gerne“, erklärt Wolfertz. In seinem Garten sind der Apfelbaum und die Turnstange sehr beliebt. Und so fliegen und hüpfen sie zwischen den drei Gärten hin und her, man kann sich nie ganz sicher sein, auf welchem Grundstück sie gerade sind.

Info Dem Artensterben vorbeugen Tier-Sichtungen In Zeiten des Klimawandels verändert sich das Artenvorkommen. Insekten, Amphibien und Vögel sind in NRW betroffen. Um einem weiteren Artensterben vorzubeugen, ist es für die Wissenschaft wichtig, Daten zu erheben. Nach dem Prinzip „mehr Augen sehen mehr“ baut die Umweltforschung auf Onlineportale, in denen Bürger ihre Tier-Sichtungen mit Ortsangaben und Fotos melden können. Zu den bekannten Portalen gehören www.naturgucker.de und die Nabu-Aktionen „Stunde der Gartenvögel“, „Zeit der Schmetterlinge“ und „Insektensommer“.

Vor allem während der Corona-Zeit seien die Eulen eine willkommene Abwechslung gewesen, berichtet Jürgen Neerincx. „Wir haben sehr viel Zeit im Garten verbracht und konnten die Eulen in diesem Jahr viel aufmerksamer beobachten.“ Paarungszeit, Flugversuche, Eulen-Gespräche – die drei Nachbarsfamilien sind immer ganz nah dabei. Und haben so ein besonderes Verhältnis zu den Tieren aufgebaut. „Bei uns in der Familie sind die Eulen einfach immer Thema. Jedes Mal, wenn wir die Terrasse betreten, fragen wir uns automatisch: Wo sind sie, wie geht es ihnen und was haben sie neues gelernt?“

Auch einiges an Eulen-Wissen haben sie sich mittlerweile angeeignet. So hat Neerincx beobachten können, dass die Tiere miteinander kommunizieren, bevor sie auf Beutejagd gehen. Die kleinen beginnen zu fiepen, die Eltern antworten mit einem Fauchen. Manchmal bellen sie auch, so dass sie wie Hunde klingen. Die Jungen haben jetzt auch schon versucht, das Bellen zu imitieren. „Am spannendsten ist es, in der Dämmerung draußen zu sein, dann beginnt das Spektakel“, erklärt er.

Wolfertz versucht, die vielen lustigen Situationen mit den Eulen einzufangen. Ein Stativ steht in seinem Garten, fast jeden Tag fotografiert oder filmt er das Geschehen. „Oft schlage ich mich mit meiner Kamera durch das Gestrüpp, verrenke meinen Hals und suche eine Eule in den Bäumen“, sagt er. Nicht selten sitzt die gesamte Meute direkt neben ihm auf dem Komposthaufen oder der Turnstange und beobachtet ihn mit großen Augen.