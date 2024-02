St.-Birgitten-Bruderschaft Marienbaum Schützen danken Theo Krebbers – Detlev Wiens neuer Brudermeister

Theo Krebbers sei bekannt für seine Kommunikation zwischen Jung und Alt, schrieb die Brudermeisterschaft. Er handle immer vorausschauend, an der zukunftsorientierten Ausrichtung der Bruderschaft sei er maßgeblich beteiligt gewesen. Die Schützen beschreiben ihn als „Brudermeister schneller Entschlüsse zugunsten der Bruderschaft“. Sie erinnern auch an seine Unterstützung mit dem Trecker bei allen Veranstaltungen des Vereins – vom Osterfeuer über das Maifest bis zum Königschießen. Der Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz und der Adventskranz am Brunnen vor der Kirche seien „Herzensangelegenheiten“ für ihn. Im Vorstand sei er immer ein Bindeglied gewesen. „In manch hitzigen Situationen und Diskussionen“ habe Theo Krebbers durch seine Art die Wogen oft glätten können. „Wir alle, insbesondere der neue Vorstand, hoffen weiter auf Theos Rat und Unterstützung, sozusagen als Brudermeister in Altersteilzeit“, schrieb die Bruderschaft.