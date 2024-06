Bruderschaft St. Pantaleon in Lüttingen Nach dem Jubiläum soll Schluss sein

1993 sei er in den Vorstand gekommen, 1994 zum Oberst und Brudermeister ernannt und seitdem alle zwei Jahre wiedergewählt worden, erklärte Bernhard Hußmann im Gespräch mit unserer Redaktion. In den 31 Jahren habe sich viel verändert. Heute werde auch anders gefeiert als zu Beginn seiner Amtszeit. Es sei an der Zeit, dass jemand anderes die Aufgabe und die Verantwortung übernehme.