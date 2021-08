Brings-Konzert : FZX will 3G-Regel kontrollieren

Xanten Mit einem Konzert der Kölner Band Brings beginnt am Wochenende der FZX-Open-Air-Sommer im Naturbad an der Xantener Südsee. Zugang ist nur Personen gestattet, die die 3G-Regel erfüllen – und das soll auch kontrolliert werden.

In NRW gelten von diesem Freitag an neue Corona-Regeln also auch im Kreis Wesel. Darauf weist das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hin. Denn am Wochenende beginnt der FZX-Open-Air-Sommer im Naturbad an der Südsee. Am Samstag, 21. August, tritt die Kölner Band Brings auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Am Sonntag wird von 15 Uhr an das Kinder-Musical Bibi Blocksberg aufgeführt. Für beide Veranstaltungen wird es noch Karten an der Tages- oder Abendkasse geben.