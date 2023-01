Feuer in Marienbaum Brand in Mehrfamilienhaus – Polizistinnen retten Bewohner

Die Xantener Feuerwehr ist am Donnerstagabend (19. Januar 2023) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Marienbaum gerufen worden. „Feuer, Person in Gefahr“ sei gemeldet worden, berichteten die Einsatzkräfte. Deshalb seien die Löschzüge Xanten-Nord und Mitte sowie die Löschgruppe Wardt zur Kalkarer Straße gefahren.