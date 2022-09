Etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort : Gebäudebrand fordert Xantener Feuerwehr mehrere Stunden

Xanten Bei einem Brand in Xanten ist ein erheblicher Schaden entstanden. Über mehrere Stunden waren etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

In Xanten ist am Samstag in einem Schuppen ein Feuer ausgebrochen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, griffen die Flammen schnell auf das daneben liegende Einfamilienhaus über. Ein weiteres Ausbreiten konnte aber verhindert werden. Etwa 50 Feuerwehrleute der Einheiten Mitte, Lüttingen, Birten und Wardt waren rund drei Stunden im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.