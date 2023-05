Anwohner bemerkten Rauch Haus in Sonsbeck nach Brand völlig zerstört

In Sonsbeck ist am Dienstagnachmittag ein Haus in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, wurden mehrere Einheiten zur Xantener Straße gerufen, auch die Drehleiter aus Xanten. Während der Löscharbeiten war die „Xantener Straße im Bereich der Einsatzstelle zwischen Kreisverkehr und Ampelkreuzung vollständig gesperrt“, so die Feuerwehr.