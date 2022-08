Beliebter Radweg : Riss in Boxteler Bahn soll bald geflickt werden

Xanten Die Boxteler Bahn ist ein beliebter Radweg, aber auf einem Stück zieht sich ein Riss durch die Fahrbahn. Ein Bürger beklagt, dass der Schaden noch nicht repariert wurde. Die Stadt Xanten erklärt den Grund und sagt, wann es gemacht werden soll.

Die Stadt Xanten will im Herbst ein Stück des Radwegs „Boxteler Bahn“ reparieren lassen, weil sich ein Riss über mehrere Meter durch die Asphaltschicht zieht. Er lasse sich nicht so einfach wieder verschließen. Deshalb müsse die Fahrbahn an dieser Stelle aufgerissen, ausgekoffert und neu asphaltiert werden, erklärte Xantens Technischer Dezernent Niklas Franke am Dienstagabend im Bürgerforum der Stadt.