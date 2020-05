Sprengstoffspürhunde vor Ort : Bombendrohung gegen Sonsbecker Autohaus

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot an dem Autohaus in Sonsbeck nach einem verdächtigen Gegenstand. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Sonsbeck Ein Sonsbecker Autohaus hat am Dienstag per E-Mail eine Bombendrohung erhalten. Die Polizei sperrte daraufhin die Hochstraße weiträumig ab. Jetzt wird nach einem verdächtigen Gegenstand gesucht.

Ein Autohaus in Sonsbeck auf der Hochstraße ist am späten Dienstagmittag per E-Mail bedroht worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Informationen dieser Redaktion soll es sich um eine Bombendrohung handeln.