Umgebung wird evakuiert : Weltkriegsbombe in Xanten gefunden – Entschärfung geplant

Xanten Im Xantener Ortsteil Lüttingen ist am Freitagmorgen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Er soll noch am Vormittag entschärft werden. Die Umgebung wird vorher evakuiert.

In der Kiesgrube in Lüttingen ist am Freitagmorgen eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger soll gegen 11 Uhr entschärft werden. Die Evakuierung der Umgebung ist deshalb für 10.30 Uhr geplant. Das teilte die Stadt Xanten am Morgen mit. Auf dem Gelände waren schon im Mai und im Februar Bomben gefunden und entschärft worden.