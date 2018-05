Vom Anlagemarkt: Börsen-Schnack und Strohfeuer

Xanten Für kurze Zeit schien es so, als würden Aktienanleger wieder stärker auf Risiken achten. Inzwischen sind sie jedoch offenbar in den Sorglos-Modus zurückgekehrt. Ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass der Aktienmarkt wenig Volatilität zeigt. Das war schon immer ein Barometer dafür, dass Investoren wenig Risiko fürchten. Zunehmende geopolitische Risiken und der schwelende Handelskonflikt werden ebenso ausgeblendet wie anziehende Renditen bei Staatsanleihen und rückläufige Frühindikatoren.

Ein alter Börsen-Schnack sagt: "Sell in May" - verkaufe im Mai. Im Mai beginnt erfahrungsgemäß der schlechteste Sechsmonatszeitraum. Rückrechnungen der Helaba bis 1965 zeigen, dass der DAX von Mai bis Oktober eine signifikant niedrigere Performance aufweist als zwischen November und April. Ähnliche Saisonmuster sind auch bei vielen anderen Börsenbarometern zu beobachten. In diesem Jahr hatten die meisten Aktienindizes bereits im Januar ihr Hoch ausgebildet und bis Ende März korrigiert. Heißt das nun eher: "Buy in May" - also kaufen?