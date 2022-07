Naturschutz in Sonsbeck und Alpen : Hegering baut Insekten-Hotel neben der Plaggenhütte

Alpen/Sonsbeck Sonsbecker Jäger engagieren sich gegen das Insektensterben und machen dabei an der Gemeindegrenze nicht Halt. Dabei beweisen sie erstaunliche handwerkliche Fähigkeiten.

Im vorletzten Jahr trug Jochen Grüntjens aus Sonsbeck seine Idee in den Vorstand des Hegerings, ein Insektenhotel aufzustellen, um dem Sterben der unentbehrlichen Tierchen entgegenzuwirken. Der Gedanke war ihm bei einem Aufenthalt auf der Nordseeinsel Borkum, wo es einen mit Insektenhotels versehenen Waldlehrpfad gibt, gekommen. Mit finanzieller Unterstützung durch die Leader-Region „Niederrhein – natürlich lebendig“ wurden im vergangenen Jahr drei Insektenhotels in der Sonsbecker Schweiz sowie den Ortsteilen Hamb und Labbeck aufgestellt.

Da Mitglieder des Sonsbecker Hegerings auch in Alpen wohnen, wurde schnell der Entschluss gefasst, auch in Menzelen und Bönninghardt jeweils eins dieser Insektenherbergen zu installieren – und zwar auf eigene Kosten. Nachdem das Projekt in Menzelen bereits vor einiger Zeit abgeschlossen werden konnte, wählte der Vorstand als Grundstück den Platz bei den Plaggenhütten im Besenbinderdorf Bönninghardt, um ihn dafür zu nutzen. Den Platz, so Martina Terlinden vom Hegering, hatte Ortsvorsteher Herbert Oymann vorgeschlagen. Die Stelle sei wegen nahen Obstbäume geradezu ideal.