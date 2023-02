„Sie haben vielen Menschen eine Freude gemacht“ Xantens Bürgermeister dankt Helfern des Blutwurstzugs

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz hat sich bei Ordnungsamt, Baubetriebshof und Feuerwehr in einem Schreiben für den Einsatz am Blutwurstsonntag bedankt. „Sie haben mit Ihrem Engagement diesen Karnevalszug ermöglicht und damit in Xanten vielen Menschen eine große Freude in diesen manchmal doch schwierigen und ernsten Zeiten bereitet“, schrieb Görtz. „Egal ob im Vorfeld bei der Organisation und Planung, bei der Gewährleistung der Sicherheit während des Zuges oder beim Aufräumen, Straßenreinigen und Mülleinsammeln nach dem Zug. Sie alle haben zum Gelingen des Umzugs mit Ihrem persönlichen Einsatz außerhalb Ihrer normalen Dienstzeit an einem Sonntag, an dem andere ausgelassen feiern möchten und können, beigetragen.“ Beim nächsten Blutwurstsonntagszug wolle er alle Helferinnen und Helfer am Morgen zu einem Frühstück einladen „und so für eine Stärkung zu Beginn eines solchen für Sie alle anstrengenden Tages sorgen“.