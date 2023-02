Ausgelassen und „vollkommen friedlich“ Tausende feiern beim Blutwurstzug in Xanten

Politische Botschaften Der Blutwurstsonntagszug ist weniger politisch als zum Beispiel der Düsseldorfer, bei dem vor allem Jacques Tilly aktuelle Themen auf seinen Karnevalswagen aufgreift. In Xanten mussten die Zuschauer schon genauer hinschauen. „Make Love, not war“ stand auf einem Wagen. Ein anderer griff die Energiekrise auf: Auf der Rückseite war ein Mann abgebildet, der im Hallenbad bibberte – auf dem Wasser schwammen Eiswürfel. Die Gruppe „Mumpitz“ hatte sich ein lokales Thema vorgenommen: „Die Kneipen in Xanten, wo sind sie?“ Früher habe es in jedem Xantener Ortsteil Kneipen gegeben, heute gebe es kaum noch oder gar keine Möglichkeiten mehr, einfach mal ein Bier trinken zu gehen, weil so viele Kneipen geschlossen oder in Restaurants umgewandelt worden seien, sagte Manfred Seeger.