Startzeit, Strecke, Kontrollen : Alles Wichtige zum Blutwurstzug

Auch in diesem Jahr können sich die jecken Besucher des Karnevalszuges auf Kamelle freuen, das von den Wagen in die Menge geworfen wird (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Es kann einer der größten Karnevalsumzüge in Xanten werden: 47 Gruppen haben sich angemeldet. Aber mit Sorge schauen die Veranstalter zum Himmel.

Es ist der Höhepunkt des Xantener Straßenkarnevals: Am Sonntag zieht der Blutwurstzug durch die Stadt. Tausende Besucher werden erwartet. Es ist alles vorbereitet. Nur das Wetter muss noch mitspielen. Ein Überblick.

Wie viele Teilnehmer sind angemeldet? So viele, dass es einer der größten Umzüge in der Geschichte des Xantener Straßenkarnevals werden kann. 22 große Wagen, 18 Fußgruppen mit kleinen Wagen und sieben Spielmannszüge sind angemeldet, neun Einheiten mehr als 2018. Das Motto lautet: „Xanten ist der große Hit, beim XBK macht jeder mit!“

Foto: Deiters 11 Bilder Die perfekten Kostüme für Ihre Stadt.

Wann startet der Zug? Die 47 Teilnehmer setzen sich am Sonntag, 23. Februar, um 14.11 Uhr in Bewegung. Auf dem Markt beginnt schon um 12.11 Uhr eine Marktfete, bis 18 Uhr wird eine Bewirtung angeboten. Ab 17 Uhr geht die Party im Schützenhaus weiter. Der Eintritt kostet fünf Euro. 50 Prozent der Eintrittserlöse gehen an das Xantener Blutwurstkomitee (XBX), der damit den Karnevalsumzug finanziert.

Wie zieht der Zug durch Xanten? Zugaufstellung ist auf der Straße Am Langacker. Von dort geht es über den Erprather Weg, die Siegfriedstraße, den Europaplatz, die Bahnhofstraße, die Kurfürstenstraße, den Markt, die Marsstraße, die Viktorstraße, die Lüttinger Straße, die Orkstraße, die Scharnstraße, die Hühnerstraße, Karthaus.

Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi ) 35 Bilder Altweiber 2020 in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck.

Wo stehen Toiletten? Sechs mobile Toiletten werden aufgestellt: eine am Start (Ecke Am Langacker/Erprather Straße), eine an der Ecke Siegfriedstraße/Stephan-Beissel-Straße, eine am Europaplatz, eine an der Ecke Marsstraße/Fildersteg, eine an der Ecke Orkstraße/Südwall und eine am Markt – dort sind auch öffentliche Toiletten.

Wie viel Kamelle gibt es? Dafür sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Aber es dürfte reichlich geben. Allein das Xantener Blutwurstkomitee (XBK) bereitet 26 Zentner Blutwurst vor. Sie wird frisch in Portionen geschnitten und in Plastiktütchen verpackt – darum kümmern sich rund 60 Frauen und Männer vom XBK und der Handballabteilung des TuS Xanten.

Was wird von Ordnungsamt und Polizei kontrolliert? Ein Schwerpunkt liegt auf dem Jugendschutz. Kinder bis einschließlich 15 Jahren dürfen weder Alkohol trinken noch rauchen. Ab 16 Jahre sind Bier, Wein und Sekt erlaubt, aber keine Mix-Getränke.

Was droht Wildpinklern? Sie müssen mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen – das kann teuer werden: Verstöße gegen die behördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden in der Regel mit 50 Euro geahndet, so das Ordnungsamt. Dazu kommt eine Verwaltungsgebühr von 23,45 Euro.

Gibt es ein Glas-Verbot? Nein. Die Stadt Xanten und der Veranstalter setzen auf die Vernunft der Jecken und rufen dazu auf, keine Glasflaschen mitzubringen. Glas kann zerbrechen, dann liegen die Scherben auf dem Boden, und Kinder, aber auch Erwachsene, können sich daran verletzen, wenn sie Bonbons und andere Kamelle aufheben.

Wo kann man parken? Entlang der gesamten Zugstrecke gilt ein Halteverbot, damit die Wagen durchkommen. Wer sein Auto trotzdem dort abstellt, riskiert, dass es abgeschleppt wird. Um die Innenstadt herum gibt es mehrere öffentliche Parkplätze, zum Beispiel am Bahnhof, am Kurpark und am Archäologischen Park.