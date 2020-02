Karneval in Xanten : Mehr Anmeldungen für Blutwurstumzug

47 Gruppen und Wagen nehmen in Xanten teil. Erstmals ist ein Sicherheitskonzept erforderlich.

Der Xantener Karnevalsumzug wird in diesem Jahr deutlich länger sein als beim letzten Mal. 47 Spielmannszüge, Wagenbauer und Fußgruppen hätten sich angemeldet, neun mehr als 2018, sagte Werner van Gemmeren, Präsident des Xantener Blutwurstkomitees (XBK). Der Karnevalsumzug startet am Blutwurstsonntag, 23. Februar, um 14.11 Uhr. Die rund 5,5 Kilometer lange Strecke führt von der Straße „Am Langacker“ durch die Innenstadt bis zur Karthaus. Der Karnevalsumzug findet alle zwei Jahre statt. Die Organisatoren rechnen mit 10.000 bis 12.000 Besucher. Diese werden gebeten, die Getränke in Kunststoffbehältern mitzubringen. Glas könne zerbrechen, und wenn Scherben auf dem Boden lägen, könnten sich Kinder verletzen, die Bonbons einsammeln, erklärte Niklas Killewald vom XBK.

Das Blutwurstkomitee musste erstmals ein Sicherheitskonzept aufstellen. Damit seien die Auflagen vom Land NRW erfüllt worden, sagte Killewald. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen seien nicht erforderlich gewesen. Betonsperren habe es 2018 schon gegeben, genauso wie Vorkehrungen für Sturm, Feuer und Notfälle. Was in solchen Situationen getan werde, sei im Konzept aufgeschrieben worden. Zusätzlich werde es aber im Rathaus eine Koordinierungsgruppe mit Vertretern aus XBK, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geben, um im Notfall kurze Kommunikationswege zu haben.

Der Karnevalsumzug ist der Höhepunkt des Straßenkarnevals, der an Weiberfastnacht mit dem Rathaussturm um 16 Uhr beginnt. Wer Obermöhne Nadine Kretschmer dabei begleitet, kommt beim anschließenden Möhnenball kostenlos ins Schützenhaus. Sonst liegt der Eintritt bei neun Euro, genauso wie an den beiden folgenden Tagen: bei „Glitter Glamour“ am Freitag und der Karnevalssause am Samstag. Der Eintritt zur After-Zug-Party am Sonntag kostet fünf Euro. Die Hälfte der Einnahmen geht in die Finanzierung des Umzugs und der Partys.