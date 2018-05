Xanten

Sie blüht: Die Schmetterlingswiese im Kurpark erfreut seit Montag die Bürger der Stadt. Auch in den sozialen Medien ist das schon aufgefallen. Gabi Winkmann schreibt in der öffentlichen Gruppe "Xanten" zum Beispiel: "Die spontanen Reaktionen meiner 81-jährigen Mutter waren ein Lächeln und der Kommentar: ,Oh wie wunderschön. Das habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen.'" Gemeint sind Klatschmohn, Kornblumen und Margeriten - Blumen der Kindheit.