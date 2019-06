Blühstreifen am Ostwall : Auch wilde Wiesen brauchen Pflege

Blühstreifen am Ostwall

Ein extra freigehaltener Weg erlaubt am Ostwall einen Gang durch ein Meer aus Blüten. Elke Demuth und Horst Redmer vom Nabu genießen ihn. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Das Mähen des Blühstreifens am Ostwall verärgert manche Kurparkbesucher. Aber es muss sein, damit nicht Unkraut die Blütenpracht überwuchert.

Xanten Zweimal im Jahr liegt das Paradies von Schmetterlingen, Bienen und was sonst durch die Luft fliegt, förmlich niedergemäht am Boden. Dann haben die Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX), die auch für die Pflege des Kurparks zuständig sind, auf der Wildblumenwiese am Ostwall ganze Arbeit geleistet. Für einige Zeit bleiben die Blumen noch liegen, dann wird alles aufgelesen und entsorgt. Sieht zwar nicht schön aus, stieß im vergangenen Jahr auch auf teilweise heftige Kritik bei Passanten, aber „muss sein“, sagt Horst Redmer vom Naturschutzbund (Nabu) über die Mähaktion. Ansonsten wäre der Boden extrem nährstoffreich – ideale Grundlage für Brennnesseln, Gras und Disteln. Dank der Mähaktion aber können erneut und dann andere Blumensorten wachsen und als Nahrungsquelle für Insekten dienen.