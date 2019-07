Weihbischof Rolf Lohmann zu Gast : Danke-Tag ehrt Einsatz der Messdiener

Messdiener auf dem Katholikentag in Münster (Archiv). Foto: Guido Kirchner/dpa/ZVA/Guido Kirchner/Sandra Kinkel

Niederrhein Am Wochenende stehen sie stellvertretend für die Gemeinde am Altar, tragen Kerzenleuchter, schwenken Weihrauch oder bringen Brot und Wein zum Pfarrer. Viele treffen sich auch wochentags zu Gruppen- oder Leiterrunden, sie engagieren sich, packen mit an.

Messdiener sind auch am Niederrhein nicht aus der Kirche wegzudenken.

Für ihren unermüdlichen Einsatz sollen sie nun mit einem Danke-Tag belohnt werden. Und die Resonanz ist groß, wie Cornelius Happel, Spiritual an der Gaesdonck, freudig berichtet. Mehr als 600 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, um am Samstag, 31. August, auf dem Gelände der Gaesdonck einen gemeinsamen Messdienertag zu erleben. Organisiert wird dieser von einem Team der Gaesdonck gemeinsam mit dem Regionalbüro West, das im Bistum Münster für die Jugendarbeit am Niederrhein zuständig ist.

Maximiliane Decker, Mitarbeiterin im Regionalbüro, sagt: „Schön ist, dass die Messdiener aus so vielen unterschiedlichen Orten zur Gaesdonck kommen. Wir haben Anmeldungen aus Kamp-Lintfort, Moers und Wesel ebenso wie aus Straelen, Kranenburg und Emmerich.“ Das sei auch für die Messdiener ein schönes Signal, glaubt Decker: „Oft kennt man nur die eigene Pfarrei und macht sich gar nicht bewusst, wie viele Messdiener es allein hier im Umkreis tatsächlich gibt.“ Es könne ermutigend sein, zu merken, Teil einer so großen Gemeinschaft zu sein.

Regionalbüro-Leiterin Simone Althoff betont, dass es wichtig sei, den Dienst der Jugendlichen anzuerkennen: „Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sie teils täglich so viel in den Pfarreien leisten, das wollen wir positiv bestärken.“ Beim Messdienertag stehen den Kindern und Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten offen, bezahlen müssen die Teilnehmer, von der Anfahrt abgesehen, nichts. Nach einem gemeinsamen Kennenlernen gibt es sportliche und kreative Angebot sowie ein Café zum Unterhalten.

Angekündigt hat sich auch Weihbischof Rolf Lohmann. Er betont: „Ich freue mich auf die Begegnung mit so vielen Jugendlichen. Mit ihrem Engagement sind sie die Zukunft nicht nur unserer Kirche, sondern unserer ganzen Gesellschaft. Deshalb ist es mir ein Anliegen, ihnen an diesem Tag auch ganz persönlich Danke zu sagen.“

