„Best-Practise-Beispiel“ RVR bekommt Auszeichnung für Streuobstwiesen auf Bislicher Insel

„Es ist toll, dass dieser wertvolle Lebensraum hier mit so viel Engagement gepflegt wird“, sagte Christian Chwallek, stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) NRW. „Mit dem Erhalt alter Obstsorten und der Pflege von Streuobstwiesen in NRW leisten viele Aktive auf regionaler und lokaler Ebene einen unerlässlichen Beitrag für den Erhalt der heimischen Artenvielfalt.“ Der Nabu ist einer der Organisationen, die hinter dem Netzwerk Streuobstwiesenschutz NRW stehen. Es setzt sich seit 2017 für den Schutz und Erhalt, für die Pflege und die Anlage von Streuobstwiesen in Nordrhein-Westfalen ein.