Schleusenbaustelle auf Radstrecke : Bislicher Insel: Radler durchbrechen Straßenperre

Der Eyländer Weg ist derzeit gesperrt. Die Umleitung führt über die B 57 und die L 460. Foto: Deichverband

Wesel/Xanten Politiker aus Wesel fordern eine Behelfsbrücke für die Baustelle an der Göth-Schleuse. Ausflügler haben derweil schon Absperrungen demoliert.

Da die Göth-Schleuse auf der Bislicher Insel saniert wird, und der Eyländer Weg deshalb gesperrt ist, gibt es Ärger. Die Weseler CDU unterstützt die Forderung zweier Gindericher Einwohner nach einer Behelfsbrücke für Fußgänger und Radler und hat sich an Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp gewandt. Fraktionsvorsitzender Jürgen Linz bittet sie, sich mit dem Deichverband um eine Lösung zu kümmern. Eine zwei Monate dauernde Sperrung zur Hochsaison für Radfahrer und Touristen könne nicht hingenommen werden.

Eine Umleitung ist zwar ausgeschildert. Sie führt Radfahrer an der Bundesstraße und der Landstraße entlang. Offenbar wollen aber nicht alle diesen Umweg nehmen: Nach dem Feiertag am 1. Mai und dem vergangenen Wochenende sind Zerstörungen an den Absperrungen auf dem Eyländer Weg festgestellt worden. Berthold Schwenke, Geschäftsführer des Deichverbandes Duisburg-Xanten, berichtet auf Anfrage unserer Redaktion davon, dass Ausflügler scharenweise die Absperrungen durchbrochen hätten. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma Maas aus Moers habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Info Ein Stahlkorsett für 300.000 Euro Sicherheit Die Götschleuse auf der Bislicher Insel ist laut Gutachter in der Standsicherheit gefährdet. Seit Ende April laufen die Arbeiten. Die Schleuse bekommt nun ein Stahlkorsett. Dauer Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung des Eyländer Wegs von zwei Monaten eingeplant. Kosten Die Sanierung des Bauwerks, dessen Hauptaufgabe der Hochwasserschutz ist, ist mit 300.000 Euro angesetzt.

Im Vorfeld der Arbeiten sei über eine Behelfsbrücke nachgedacht worden, sagte Schwenke weiter. Doch wegen der dringend nötigen Sanierung sei Eile geboten gewesen, und auch ein Behelfsbau sei ein Eingriff ins Naturschutzgebiet, er bedürfe einer besonderen und langwierigen Voruntersuchung. Das hätte zu gravierenderen Verzögerungen geführt. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, sei die Sperrung der Brücke für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen schon so gelegt worden, dass Landwirte zu ihren saisonalen Hochzeiten nicht mit ihren schweren Fahrzeugen über die Dörfer mussten. „Mehr ist kaum möglich“, sagte Schwenke. Der Regionalverband Ruhr (RVR) sei in die Planungen eingebunden gewesen. Das Naturforum des RVR auf der Bislicher Insel ist während der Straßensperrung nur noch von Ginderich aus zu erreichen.

Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hat sich wegen des Ärgers um den gesperrten Eyländer Weg auch schon an Xantens Bürgermeister Thomas Görtz gewandt, wie dieser auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. „Wir haben aber nur einen mittelbaren Einfluss“, sagte Görtz. Der Eyländer Weg befinde sich zwar auf Xantener Stadtgebiet. Aber die Baustelle liege in der Verantwortung des Deichverbands. Die Schleuse müsse saniert werden, die Standfestigkeit sei langfristig nicht mehr gewährleistet gewesen. Er werde mit dem Deichverband noch einmal darüber sprechen, wie sich die Situation lösen lasse, sagte Görtz. Aber auch Xantens Bürgermeister wies noch einmal darauf hin, dass es sich um ein Naturschutzgebiet handle und deshalb nicht so einfach eine Behelfsbrücke errichtet werden könne.