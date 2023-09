Dutzende Kadaver auf Bislicher Insel Fische starben wohl an Sauerstoffmangel

Am Donnerstagabend waren in einem Gewässer im Naturschutzgebiet auf der Bislicher Insel Dutzende tote Fische entdeckt worden. Am Freitag wurde die Feuerwehr Xanten hinzugezogen, um die Kadaver zu bergen. Etwa 30 bis 40 tote Fische seien aus dem Wasser geholt worden, berichteten die Einsatzkräfte. In Rücksprache mit der Unteren Umweltbehörde würden die Kadaver ordnungsgemäß entsorgt, erklärte der Kreis Wesel.