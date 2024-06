Glatthaferwiese auf Bislicher Insel Eldorado für Wildbienen und Tagfalter

Die Glatthaferwiesen waren früher das so genannte „Brotgeschäft der Bauern“. Ihr Heu enthielt viel Nahrhaftes, das sie im Winter an ihr Vieh verfüttern konnten. Neue Silage-Techniken verdrängten die klassische Wiese an vielen Orten. Die Wiederherstellung solcher Wiesengebiete ist einer der Arbeitsschwerpunkte der Stiftung, die sich im Kreis Wesel für den Naturschutz stark macht. Daneben engagieren sich die zehn Stiftungsräte aktuell dafür, dass Fledermäuse geeignete Nistplätze haben und zudem für die Auswilderungsstation für Wildvögel in Wesel. Mehr Informationen unter www.naturschutzstiftung-niederrhein.de.