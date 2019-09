Bundesfest 2019 : Das Diözesan-Silber bleibt in Xanten

Paderborn/Birten Der Birtener Klaus Ratz ist Nachfolger von Michael Borninghoff aus Wardt.

Der Schießwettbewerb hatte am Samstagvormittag begonnen. 84 Bezirkskönige aus sechs Diözesen schossen mit dem Kleinkaliber dreimal auf die 50 Meter entfernte Scheibe. Ratz war einer von ihnen, weil er im Mai König des Bezirks Moers geworden war. Er ging die Sache konzentriert an: Am Freitagabend hatte er kein Bier getrunken und war früh ins Bett gegangen. „Es kommt auf eine ruhige Hand an“, sagt der erfahrene Sportschütze, der seit 35 Jahren trainiert. Der erste Schuss habe sich nach einer Zehn angefühlt, der zweite sei etwas zu tief, der dritte etwas zu hoch gewesen. Aber wo genau die Schüsse gelandet waren, habe er nicht gewusst. Die Ergebnisse seien bis zum Nachmittag geheim gehalten worden.

Damit bleibt das Königssilber ein weiteres Jahr in Xanten: Auf dem Bundesfest vor einem Jahr war Michael Borninghoff von der St.-Willibrord-Bruderschaft Wardt der beste Schütze der Diözese Münster gewesen. Und weil die Wardter und die Birtener zusammen zum Bundesfest fuhren, kam das Königssilber am Sonntag im selben Bus wieder nach Xanten, in dem es am Freitag nach Paderborn gebracht worden war.