Schützenfest in Birten : Paar macht Königswürde unter sich aus

Das neue Königspaar Thomas Federspiel und Sabine Finke mit Major Willi Greeven. Foto: St. Viktor Bruderschaft in Birten

Birten Beim Schützenfest in Birten gewann Thomas Federspiel gegen seine Partnerin Sabine Finke, anschließend machte er sie zu seiner Königin. Am nächsten Wochenende gehen die Feiern der St.-Viktor-Bruderschaft weiter.

Sie lieben sich, aber am Samstagabend schenkten sie sich nichts: In Birten haben sich Thomas Federspiel und seine Partnerin Sabine Finke einen spannenden Zweikampf um die Königswürde der St.-Viktor-Bruderschaft geliefert. Um 19.50 Uhr begann das Königsschießen, und beide Königsaspiranten schossen gut, wie Teilnehmer berichten. Um 21 Uhr holte Thomas Federspiel mit dem 102. Schuss den letzten Span von der Vogelstange. Damit ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Er regiert nun für zwei Jahre die Birtener Bruderschaft – zusammen mit seiner Lebenspartnerin, die er zur Königin machte. Der Thron setzt sich wie folgt zusammen: Anne und Georg Angenendt, Claudia Keisers und Jossy Theißen, Yvonne und Andreas Hussmann, Helga und Michael Wegner, Brigitte Greeven und Michael Kower.

Das Schützenfest der Bruderschaft hatte am Freitagabend bei traumhaftem Wetter mit dem Gottesdienst in der Birtener Kirche begonnen. Nach der Kranzniederlegung am Ehrendenkmal marschierten die Schützen bei Klängen des Bundes- und Landestambourkorps zur Schützenhalle. Dort spendierte der Brudermeister Hans-Georg Angenenedt den traditionellen Kirmesschnaps. Bei Würstchen und Bier feierten die Vereinsleute ein harmonisches Biwak.

Info Am Samstag wird der König abgeholt Termine Am Samstag, 31. August, beginnt um 6 Uhr das Wecken durch das Tambourkorps. Am Nachmittag gibt es eine Änderung: Die Schützen treffen sich um 16.30 Uhr an der Gaststätte „Zum Amphitheater“, um das Königspaar abzuholen. Der Abmarsch ist für 16.45 Uhr geplant. Am Sonntag ist um 11 Uhr ein kleiner Umzug durch Birten geplant. Der Frühschoppen beginnt um 11.30 Uhr.

Am Samstag traten die Schützen vor der Gaststätte „Zum Amphitheater“ an und marschierten unter dem Kommando von Major Willi Greeven zum noch amtierenden König Klaus Ratz. Nach einem Umtrunk und dem Fahnenschwenken zu Ehren des scheidenden Königs zogen die Schützen zur Schützenhalle. Den Ehrenschüssen von Klaus Ratz und Bürgerschützenkönig Marcel Theyßen folgte der Ehrenschuss von Bürgermeister Thomas Görtz. Die Preise holten sich Silke Theyßen (erster Preis), Brigitte Greeven (zweiter Preis) und Ramona Greeven (dritter Preis). Die Preise fünf bis acht gingen an Ulrich Antrecht, Jossy Theißen, Berno Hakvoort und Georg Angenendt. Die beiden Zusatzpreise holten sich Marcel Theyßen und Malea Theyßen. Der vierte Preis wird beim Krönungsball unter allen Schützen, die am Preisschießen teilgenommen haben, verlost. Die Throndamen servierten eine große Auswahl an Kuchen und Waffeln. Für die Kinder stand nicht nur eine Hüpfburg zur Verfügung, sondern auch der renovierte Jugendraum mit Billardtisch, Airhockey, Kicker und vielen Spielen.

Am nächsten Wochenende wird weiter gefeiert. Am Freitag, 30. August, findet die Schlagerparty mit dem „Colonia Disco Team“ statt. Beginn ist um 20 Uhr. Am Samstag wird das Dorf um 6 Uhr durch das Bundes- und Landestambourkorps geweckt. Die große Parade zu Ehren des neuen Königspaares findet um 19 Uhr auf der Schützenwiese statt. Anschließend wird beim Krönungsball mit der Musik von „Sackers & Band“ das Tanzbein geschwungen. Am Sonntag spielt der Musikverein Twisteden und das Bundes- und Landestambourkorps zum Frühschoppen auf. Das „Colonia Disco Team“ sorgt dann beim anschließenden Dämmerschoppen noch einmal für gute Stimmung.

(RP)