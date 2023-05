Langes Jubiläumswochenende Birten feiert das Tambourkorps

Bereits am Mittwoch hatte eine Vielzahl von engagierten Mitgliedern des Tambourkorps den vorderen Teil des Amphitheaters mit 25 Bierzeltgarnituren für das Dorffrühstück am Donnerstag ausgestattet und das Gelände mit Unterstützung des Amphitheatervereins gereinigt. Am nächsten Morgen hieß es dann ab 8.30 Uhr für insgesamt 150 Gäste: Bedient euch bitte! „Die Nahrungsmittel haben wir zum größten Teil von Anbietern aus dem Dorf bezogen“, erklärte die Tambourmajorin Stefanie Greeven und deutete damit die große Verbundenheit des Tambourkorps mit der Dorfgemeinschaft an. In Buffetform hielten zirka 15 Helferinnen und Helfer ein reichhaltiges Frühstück bereit. Maja Stutz (15) und Johanna Terhorst (18) gehörten zu den jüngeren Musikern, die auch bei den Vorbereitungen geholfen hatten: „Wir finden es sehr schön, dass so viele Leute aus dem Dorf hier zu unserem Frühstück gekommen sind und sich alle so prima miteinander unterhalten.“