Bürgerversammlung : Stadt sucht Investor für ehemaliges Schulgelände in Birten

Birten Der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Thomas Janßen ist davon enttäuscht. Eine Erweiterung des Kindergartens ist aber im Gespräch.

Die Stadtverwaltung hat am Mittwochabend auf einer Bürgerversammlung über die Pläne für die ehemalige Grundschule in Birten informiert. Dabei hätten Vertreter des Kreisjugendamtes und der katholischen Kirche mitgeteilt, dass es auch weiterhin einen Kindergarten in dem Xantener Ortsteil geben solle, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. „Das waren positive Botschaften.“ Nach Angaben von Teilnehmern nahmen mehr als 50 Bürger an der Versammlung teil.

Auch NRW Urban hatte in seinen Empfehlungen einen „anhaltenden Bedarf an Kindergartenplätzen“ in Birten festgestellt. Allerdings sahen die landeseigenen Gutachter im bestehenden Gebäude keinen Platz mehr für eine weitere Gruppe oder eine Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Gleichzeitig rieten sie von einem Umbau der danebenliegenden ehemaligen Schule zu einem Mehrfamilienhaus ab. Das Gebäude genüge nicht den heutigen Ansprüchen, und eine Sanierung sei zu teuer, schrieb die landeseigene Gesellschaft in ihrem Gutachten für das Gelände. In einer Variante schlug NRW Urban deshalb vor, dass sowohl die ehemalige Grundschule, als auch der Kindergarten abgerissen werden, um auf dem gesamten Gelände Wohnhäuser und einen neuen Kindergarten zu bauen. Darin soll es auch einen Saal für die Kirchengemeinde geben.