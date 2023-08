Schützenfest der St.-Viktor-Bruderschaft Anne Angenendt ist Birtens neue Königin

Das Schützenfest hatte am Freitagabend mit einem Gottesdienst begonnen. Gestaltet wurde er vom Bezirkspräses Lars Lindemann. Nach der Gefallenenehrung am Ehrendenkmal zogen Schützen und Spielleute zum Schützenhaus. Nach der Begrüßung durch Brudermeister Hans-Georg Angenendt startete das Sandhasenschießen. Florian Kerkhoff, der im vergangenen Jahr Sandhasenkönig geworden war, gab mit der Armbrust den Ehrenschuss auf den Holz-Hasen ab. Danach durften alle anwesenden Schützen sowie die Gäste schießen. Neue Sandhasenkönigin wurde Birgit Reinders. Die Preise gingen an: Ronja Leyendecker, Jan Bergmann, Thomas Federspiel, Sheevon Schubert, Herbert Dellmann, Petra Engeln und Edeltraud Koppers. Der Brudermeister dankte den Sponsoren der Preise (Bäckerei Brammen, Werner van Bebber, Birtener Pizza Eck und Bäckerei Dams) und dem Festausschuss für die Bewirtung am Wochenende.