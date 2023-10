Mantelteilung diesmal auf der Schützenwiese Sankt Martin zieht wieder durch Birten

Schon seit Jahrzehnten wird in Birten zu Ehren von Sankt Martin ein farbenfroher Umzug veranstaltet. Die Corona-Pandemie hatte 2020 zu einer Absage und 2021 sowie 2022 zu Veränderungen geführt. Als eine willkommene Abwechslung für die Mantelteilung wurde in den vergangenen beiden Jahren das Birtener Amphitheater angesehen. In diesem Jahr wird diese von der christlichen Tradition begründete brüderliche Handlung auf der Schützenwiese in Unterbirten aufgeführt.