Buntes Programm am Sonntag Birten feiert wieder Gemeindefest

In Birten wird am Sonntag, 26. Mai, Gemeindefest gefeiert. Vereine, Verbände und Gruppierungen organisieren dafür ein buntes Programm mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Aufführungen sowie mit einem leckeren Angebot im kulinarischen Bereich. „Die St. Viktor Bruderschaft, die Bürgerschützen, der Cäcilienchor, der Gemeindeausschuss, die Feuerwehr, die KAB, die Messdiener, die Mitarbeiterinnen der St. Elisabeth Kita und last, but not least, der Sportverein Viktoria Birten freuen sich auf viele gut gelaunte kleine und große Gäste, die ab Mittag an ihre Stände kommen“, erklärt Sylvia Theismann, Vorsitzende des Gemeindeausschusses.