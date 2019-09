Kinderbetreuung in Xanten : Für die Kita Birten ist ein Neubau im Gespräch

Xanten Die Kirche und das Kreisjugendamt wollen die Kindertagesstätte im Xantener Ortsteil Birten beibehalten. Die Stadt spricht mit einem Investor über die Grundschul-Immobilie.

Die jetzige Kindertagesstätte ist in unmittelbarer Nachbarschaft der früheren Grundschule, die vor einigen Jahren geschlossen wurde. Für die Immobilie sucht die Stadt einen Investor, der dort Wohnungen baut. Neben zusätzlichem Wohnraum ist vor allem die Kinderbetreuung vorrangig. Am Standort will die Katholische Kirchengemeinde festhalten. Die Pfarrgemeinde wie auch der Kreis sehen jedoch in einem Umbau des Grundschulgebäudes keine gute Lösung. „Aus Sicht des Kreisjugendamtes ist ein Neubau wichtig, um ein modernes, ansprechendes und damit zukunftsorientiertes Angebot – inklusive U3 – vor Ort zu haben“, berichtet die Stadt in einer Zusammenfassung für den Bezirksausschuss Birten. Die Kirche „hält aber ebenfalls einen Neubau für die beste und zukunftssicherste Lösung. Sie ist bereit, als Mieter (im Rahmen der refinanzierungsfähigen Miete) für die Kita sowie für einen Raum für die Pfarrgemeinde aufzutreten.“ Eine von der CDU Birten beantragte erneute Bürgerversammlung entfällt zunächst einmal mangels weiterer aktueller Informationen.