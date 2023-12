Was entsorgt werden darf Stadt Xanten informiert über Änderung bei der Biotonne

Xanten · Auf dem Gelände der Kreis Weseler Abfallgesellschaft wurde eine neue Bioabfallbehandlungsanlage in Betrieb genommen. Deshalb dürfen in der braunen Tonne in Xanten auch gekochte Speisereste und Knochen entsorgt werden.

27.12.2023 , 04:40 Uhr

Die Jahresgebühr für die Biotonne beträgt in Xanten 70 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Stadt Xanten hat auf eine Änderung bei der Müllabfuhr zum Jahreswechsel hingewiesen. In der Biotonne dürfen ab Januar 2024 auch gekochte Speisereste und Knochen entsorgt werden. Hintergrund ist, dass auf dem Betriebsgelände der Kreis Weseler Abfallgesellschaft im Oktober 2023 erfolgreich eine neue Bioabfallbehandlungsanlage in Betrieb genommen wurde. Darin soll ein möglichst kohlehydrathaltiger Bioabfallteilstrom gezielt der Vergärung zugeführt werden, um dadurch eine hohe Biogasausbeute zu erzielen, erklärte die Stadt Xanten. Sie wies außerdem darauf hin, dass nur kompostierbare Bioabfälle in den braunen Behälter geworfen werden dürfen und keine Abfälle wie Plastiktüten, Folien, Holzbretter oder andere Fehlwürfe. „Auch sogenannte kompostierbare Bioabfallbeutel aus Biokunststoff gehören nicht in die Biotonne“, erklärte die Stadt. Diese Bioabfallbeutel aus Biokunststoff würden nicht innerhalb des Produktionsprozesses der Bioabfallbehandlungsanlage vollständig biologisch abgebaut, da die Zersetzungszeit dieser Tüten deutlich über den Produktionszeiten der industriellen Kompostanlagen liege. Als Alternative zum Sammeln von Bioabfällen empfiehlt die Stadt Tageszeitungen oder kompostierbare Bioabfallbeutel aus braunem Papier. Unter dem Stichwort „Abfallinformationen“ gibt die Stadt auf ihrer Homepage weitere Tipps.

(RP)