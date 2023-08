Xantener in der RTL-Trampolinshow „Big Bounce“ Am Ende fehlen Casselly 25 Sekunden

Wie schon die Qualifikationsshow und auch das Halbfinale bestand das Finale aus mehreren Runden. Es begann mit dem „Single Sprint XXL“. Dabei mussten die Teilnehmenden einen 100 Meter langen Trampolinparcours durchqueren. Die 16 schnellsten Kandidaten kamen in der Finalshow eine Runde weiter. Es folgte der „Bounce Off“, den es wie den „Single Sprint“ auch schon im Halbfinale gegeben hatte. Zwei Kandidaten traten gegeneinander an – und zwar jeweils einer von den schnellsten Acht gegen einen der langsamsten Acht. Um weiterzukommen, mussten sie einen Parcours meisten und am Ende einen Buzzer in der Luft erreichen. Wem das zuerst gelang, der gewann – der andere schied aus.