Trampolin-Show „Big Bounce“ auf RTL Xantener Jonny Casselly verliert und ist trotzdem weiter

Fast zeitgleich standen also beide vor der letzten Hürde vor dem Buzzer. Noch ein Sprung, um den Finaleinzug zu schaffen. Der Zirkusdirektor konnte die Initiative schneller ergreifen. Er sprang genau in die Mitte des Trampolins. Casselly gegen die Schwerkraft. Das Ziel anvisiert. Selbst die letzten Millimeter Armspannweite streckte er aus seinem Körper. Und er flog – am Buzzer vorbei. Freudiger legte daraufhin ein wenig mehr Kraft in seinen Sprung, flog etwas weiter als Casselly, erreichte den Buzzer und entschied das Rennen für sich.