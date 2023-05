Big-Band-Konzert im Sonsbecker Kastell Die Musik ist zurück – und wie

Als die insgesamt mehr als 80 Schülerinnen zum Schluss gemeinsam Michael Jackson’s „Man In The Mirror“ anstimmten, wollte der Applaus kein Ende mehr nehmen. Beim großen Finale zeigten die Mädels und die Damen als zusammengewachsener Klangkörper, welch große Freude sie am Musizieren haben und wie sehr Menskes ihr Talent gefördert hat. Mit zwei laut herbeigeklatschten Titeln und stehenden Ovationen endete ein Konzert, das das Publikum hellhörig werden lässt, wenn es wieder heißen wird: Mr. Queens Big-Band lädt ins Sonsbecker Kastell ein.